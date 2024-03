Il futuro di Amrabat potrebbe essere ancora in Italia, ma non certo alla Fiorentina: la situazione del marocchino

Partito la scorsa estate con la speranza di confermarsi in Premier League dopo tutto quello fatto vedere in Serie A con le maglie di Verona e Fiorentina, a quanto pare a giugno Sofyan Amrabat dovrà fare il suo ritorno a Firenze. Gia qualche settimana fa infatti il Manchester United, che lo aveva prelevato dai viola per 10 milioni per il prestito fino a giungo a cui sarebbe potuto poi seguire il diritto di riscatto, ha comunicato al giocatore di non voler esercitare il diritto e per questo il marocchino è finito ufficialmente sul mercato. Questo perche nonostante tutto la sua avventura a Firenze è da considerarsi conclusa, per questo molte squadre hanno iniziato a pensare a lui.

Questo pomeriggio Calciomercato.com ha cercato di fare il punto della situazione su suo futuro, sottolineando come per il momento le uniche due squadre italiane interessate al centrocampista marocchino sono il Milan e la Juventus. Il centrocampista marocchino tornerà a Firenze solo di passaggio perché ormai il suo ciclo in viola può considerarsi concluso. Per caratteristiche potrebbe rispondere al centrocampista che il Milan cercherà sul mercato la prossima estate ma allo stato attuale il club rossonero sta facendo valutazioni su altri profili e quindi questo tipo di opzione può considerarsi abbastanza fredda.

Se la pista rossonera sembra essere la meno percorribile, quella che porta a Torino potrebbe prendere quota in qualsiasi momento. Questo perche secondo quanto riportato Ambrata ha nel direttore sportivo bianconero Giuntoli un suo grande estimatore. Tutto dipenderà dalla trattativa. La Juventus attualmente sarebbe propensa a un prestito ma in questo caso Amrabat dovrebbe prima rinnovare il suo contratto con la Fiorentina fino al 2025. Un’altra strada porta a uno scambio con Arthur che in viola sta facendo bene ma ha un ingaggio molto pesante per le casse della Fiorentina.