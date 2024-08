Gudmundsson, Richardson e poi? Fiorentina, c'è ancora da fare prima del gong finale

La Nazione in edicola questa mattina fa il punto su quelli che potrebbero essere i colpi della Fiorentina da qui alla chiusura del mercato, prevista per il 30 agosto. L'operazione che riguarda Albert Gudmundsson è chiara, con il Genoa che deve trovare il sostituto prima di dare il definitivo via libera all'islandese.

Per il centrocampo è matura l'operazione che porterà a Firenze Amir Richardson dal Remis. Chiuse queste due operazioni, la Fiorentina punterà a prendere un altro centrocampista, un difensore centrale di riserva e probabilmente un vice Kean, visto l'addio di Nzola.