Clamoroso in FA Cup: il Crystal Palace campione in carica rimedia una figuraccia contro una squadra di sesta serie
Non inizia nel migliore dei modi l'anno solare del Crystal Palace, considerato uno dei principali avversari della Fiorentina nella vittoria dell'edizione in corso della Conference League. Impegnato nei trentaduesimi di finale il club londinese questo pomeriggio ha rimediato una delle peggiori figuracce della sua storia.
Gli avversari di Conference della Fiorentina vengono eliminati in Fa Cup
Impegnata in Fa Cup sul campo del Macclesfield, squadra che milita nella National League Nord (la sesta serie inglese), la squadra di Oliver Glasner al novantesimo viene eliminata: il risultato finale è 2-1 per i padroni di casa. Macclesfield che è andato addirittura sul doppio vantaggio: primo gol al 43' con Dawson e raddoppio al 61' con Buckley. Inutile la rete nel recupero di Yeremy Pino, da considerarsi vero e proprio gol della bandiera per gli Eagles.