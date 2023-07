Il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’obiettivo di lunga data della Fiorentina, l’esterno d’attacco Domenico Berardi: “Berardi è la nostra bandiera e il suo valore economico è in linea con le sue capacità e acquistabile da chi se lo può permettere. Lui è la nostra bandiera che vorremmo restasse qui. Il fatto che venga accostato a grandi squadre lo vedo in maniera positiva: sappiamo dare un valore ai nostri ragazzi. Ma ripeto, io spero che rimanga anche perché il concetto di bandiera è quasi svanito. In questo calcio che segue la strada dei soldi, beh, un esempio che rimane non fa mai male al nostro calcio. Ribadisco: Berardi è la nostra bandiera e il suo valore economico è in linea con le sue capacità e acquistabile da chi se lo può permettere".

E sulle recenti affermazioni del presidente della Lazio Claudio Lotito su un presunto rifiuto di Berardi alla Juventus afferma: “Dico Che è stata un’uscita inelegante. Domenico oltre ad essere un campione è un professionista serio: certe affermazioni non fanno parte della realtà. Dico un’altra cosa: l’anno scorso, per esempio, praticamente tutte le big hanno chiesto informazioni su Domenico. Tutte tranne la Juventus. Quindi…"