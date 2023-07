Il Genoa termina il ritiro di Moena nel peggiore dei modi: il Venezia strapazza Gilardino

La prima avversaria di campionato della Fiorentina di Vincenzo Italiano, il Genoa di Alberto Gilardino, questo pomeriggio era impegnata nell’ultima amichevole del ritiro: al Centro Sportivo Cesare Benatti di Moena, sede fino alla scorsa stagione del ritiro viola, questo pomeriggio arrivava il Venezia dell’altro ex viola Vanoli. Ed il risultato finale non è dei migliori per il Grifone: contro la squadra di Serie B i rossoblu perdono 1-4, lanciando un piccolo campanello d’allarme alla dirigenza ligure.

Davanti ad una buona cornice di pubblico, più di 1500 tifosi presenti e una buona rappresentanza di sostenitori arancioneroverdi, i rossoblu si sono mostrati imballati dai carichi di lavoro in questa preparazione. Adesso l’attenzione passa al mercato, in attesa di una settimana che dovrebbe essere scoppiettante per i tifosi genoani: tra lunedì e martedì è atteso a Genova il nuovo centravanti Mateo Retegui, poi toccherà a Zanoli per sistemare la fascia destra, mentre per il centrocampo si continuerà a insistere per Meitè del Benfica e Touré del Pisa.