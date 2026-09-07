Bucchioni: "A Firenze siamo al dramma, ma il principale colpevole è Paratici. Ricordate cosa fece l'Atalanta con Gasp?"

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni ha parlato della situazione viola dopo l'esonero dopo 3 partite di Fabio Grosso.

‘Caduto rapporto di fiducia con Grosso’

“Salta il primo allenatore. La Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso ieri sera poco prima della mezzanotte dopo una giornata di profonda riflessione tra Paratici, la società e lo stesso allenatore. In giornata la Viola aveva invece fatto filtrare che non ci sarebbe stata alcuna decisione, che per Grosso sarebbero state decisive le prossime tre partite. Evidentemente è caduto anche il rapporto di fiducia, ma gli attriti erano già emersi nelle dichiarazioni del tecnico non più in sintonia con l'operato della società dopo la cessione di Kean e altre operazioni di mercato. Grosso, ovviamente, paga le tre sconfitte consecutive e l'assoluta mancanza di gioco della squadra viola”.

Disastro Fiorentina

“Un avvio disastroso, il peggiore della storia della Fiorentina. Siamo al dramma se pensate che il mercato è costato centotrenta milioni che sarebbero più di duecento con i riscatti. Non c'è niente da salvare, deludenti anche i giocatori più talentuosi come Mastantuono o Atta, colpa di Grosso ovviamente che stava faticando più del previsto. Ma il principale responsabile è Paratici che già aveva toppato il mercato di gennaio e questa volta ha portato a Firenze 13 nuovi giocatori, molti bravi, altri interessanti, ma s'è dimenticato di costruire una squadra. C'è troppa gioventù, zero esperienza. Non ci sono leader o giocatori di riferimento, questa acerba Fiorentina Under 21 avrà bisogno di troppo tempo per crescere. Senza dimenticare la cessione di Kean trascinata per due mesi e chiusa soltanto gli ultimi giorni di mercato, oppure gli esterni presi sul filo di lana come Gnonto, Njie, Gonçalves, dopo avere incassato tanti no. Si può esonerare un allenatore voluto fortemente dopo tre giornate con una squadra completamente nuova da assemblare e queste premesse? Le difficoltà erano da mettere in preventivo, ma la Fiorentina ha risposto cacciatelo, scaricando tutte le colpe sull'allenatore, non come fece l'Atalanta con Gasperini anni fa che in una situazione analoga salvò l'allenatore. Sappiamo come è andata a finire. Stili diversi”.