Protagonista con un gol Nel match contro il Sassuolo, l'attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato così a DAZN: “Non era facile tornare in campo dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma ci siamo detti che avremmo dovuto reagire subito. Abbiamo ancora due competizioni da giocare e vogliamo onorarle fino in fondo. Non so se quella di stasera è stata la mia miglior partita in stagione, so solo che sono contento. Quando sono sereno riesco a esprimere tutta la mia qualità, dedico il mio gol a Joe Barone con cui avevo un bellissimo rapporto. Mi diceva sempre di provare il tiro sul secondo palo, e oggi ho segnato proprio così”.

“Non so perché non riesco ad avere continuità”

Poi ha aggiunto: “Non so perché mi accendo a intermittenza. Io cerco ogni volta di giocare come stasera, ma nel calcio non è sempre facile rendere come si vorrebbe. Di sicuro io ci metto sempre tutto me stesso. Conference League? Arriviamo alla semifinale con la testa giusta. L'anno scorso abbiamo provato l'emozione di raggiungere la finale ma l'abbiamo persa, stavolta vogliamo vincere questa competizione per regalare un trofeo al presidente Commisso, a Joe Barone e a tutti noi. Sarebbe un finale splendido”.