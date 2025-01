La calciatrice della Fiorentina Femminile Alice Tortelli è intervenuta in conferenza stampa in vista della Supercoppa Italiana contro la Roma, domani: “Ogni finale fa storia a sé e noi saremo cariche per affrontarla. La finale di Coppa Italia? Ce la portiamo dentro, siamo ancora tanto deluse e amareggiate. Non so se meritassimo di perderla. Nessuna di noi ha dimenticato, ritrovare la Roma è un motivo in più per provarci”.

“Essere al ‘Picco’ mi dà ancora più carica”

Sulla finale già vinta nel 2018 al ‘Picco’: “Tanto tempo fa, però è un'emozione ancora più grande in questo stadio. E sento addosso tanta voglia di tornare a vincere, ho ancora più carica”.