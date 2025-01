Alla vigilia di Roma-Fiorentina, gara di Supercoppa Italiana Femminile, l'allenatore viola Sebastian De La Fuente ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Parlare di favorita per domani è molto complicata, in finale soprattutto. La Roma sta dominando il campionato da anni, ma resta un esercizio difficile. Noi vogliamo essere l'algoritmo che cambia i pronostici, siamo qui per questo”.

“Stiamo bene, abbiamo voglia di vincere. I due nuovi acquisti…”

Sulla squadra: “Stiamo bene, ci voleva il riposo dopo le tante partite di campionato. Qualche giocatrice ha avuto il tempo di recuperare. Nuovi acquisti? Innesti molto importanti, possono alzare il livello di tutta la squadra. Abbiamo voglia di vincere ed è tutto guadagnato per la nostra crescita”.