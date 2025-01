De la Fuente: "La Fiorentina ha voglia di tornare ad alzare un trofeo. La Supercoppa contro la Roma..."

Questo pomeriggio l’allenatore della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente a pochi giorni dalla finale di Supercoppa Femminile contro la Roma, in programma Lunedì 6 Gennaio alle ore 15 al Picco di La Spezia, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club gigliato. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“A maggio abbiamo fatto quasi tutto per alzare la coppa, non so se c'era tanto da imparare, ma qualcosa sì. Quella finale è stata il punto di partenza per noi come squadra, arrivare a giocare questa partita così importante ci deve far fare un salto come esperienza e come vittoria. La squadra lavora duramente da una settimana e c'è tanta voglia di alzare il trofeo. In questo momento c'è voglio di portare a Firenze una coppa fondamentale”.

“Contro la Roma dovremo essere preparate a tutto”

Qualche parola anche sugli avversari: “Ci siamo preparati molto sulle conclusioni sotto porta, fondamentale in cui abbiamo sbagliato molto ultimamente. Quando c'è una partita così importante come la Roma ti devi preparare in ogni maniera. Siamo più tranquilli perché stiamo producendo di più, ma dobbiamo concretizzare tutte le chance che abbiamo. Ci aspettiamo la Roma che conoscete, che domina da due anni la Serie A. Hanno iniziato così così ma adesso hanno alzato il livello, mi aspetto una Fiorentina con qualcosina in più”.

“Il Viola Park è speciale: avere un padiglione femminile è qualcosa di incredibile”

Ha poi concluso sottolineando l’importanza del Viola Park: "Oggi c'è il sole ed è perfetto: vogliamo ringraziare la società per quello che ci hanno dato. Avere il padiglione femminile e strutture all'avanguardia ci fanno lavorare al massimo, con attenzione a tutti i dettagli".