Dopo le tante voci in merito di un imminente cessione del suo gioiello Luiz Henrique, il presidente della Holding Eagle Football Group che controlla Botafogo e Lione John Textor ha fatto luce sulla situazione attuale del calciatore brasiliano, per cui anche la Fiorentina ha fatto un'offerta di recente . Il dirigente ha sottolineato come il futuro del classe 2001 sarà deciso già nei primi giorni di questo 2025.

Il giocatore sudamericano pare infatti in procinto di passare in Ligue 1, al Lione. Di seguito un estratto delle sue ultime dichiarazioni al quotidiano brasiliano O Globo.

“Il piano nostro e del giocato è sempre stato quello di trasferirsi un giorno in Europa. Questo però deve avvenire al momento giusto per entrambi, e credo che ci sia anche la possibilità che giochi il Mondiale del club con noi. Sono continuamente in stretto contatto con il suo entourage, e siamo uniti nel dire che decideremo quale sarà il suo futuro già nella prima settimana di gennaio”.