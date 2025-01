La Fiorentina sembra esser stata anticipata: c'è chi 'vede' Luiz Henrique in Ligue 1. I dettagli

Nelle ultime ore si sono accavallate molte voci su un forte interesse della Fiorentina per il gioiello brasiliano de Botafogo Luiz Henrique: il classe 2001 con 12 reti in 55 partite con la maglia del club brasiliano, tra campionato e coppa Libertadores, gli sono valsi il nome di "Rei da América", riconoscimento assegnato al miglior giocatore sudamericano dell’anno. Per questi motivi il giocatore è finito sul taccuino di molti dirigenti di club europei, tanto che nelle ultime ore ci sarebbe un club che avrebbe raggiunto l’accordo per acquistarlo.

Luiz Henrique sembra essere destinato alla Ligue 1

Dopo i recenti rumors sul tentativo del club viola di assicurarsi il talento brasiliano, le ultime news sembrano di fatto allontanare la Fiorentina di Commisso dal giocatore. Questo pomeriggio infatti L’Equipe, facendo un focus sul futuro di Luiz Henrique, ha sottolineato che nonostante il ragazzo sia richiesto da molti club europei, la prossima stagione molto probabilmente il suo futuro sarà in Ligue 1. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Luiz Henrique sarebbe prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Olympique Lione ed avrebbe già visitato le strutture del club francese.

Una trattativa clamorosa se si pensa alla situazione del Lione

Una notizia che ha del clamoroso se si riflette sulla situazione economica del club transalpino. Una sentenza della DNCG, organo francese sulla sostenibilità dei club calcistici d’oltralpe, ha retrocesso precauzionalmente il Lione nel caso non riuscisse a rientrare dei 500 milioni di debiti che attualmente registra. La ragione principale dietro questa scelta risiede nel fatto che Botafogo e Lione condividono la stessa proprietà. Inoltre, anche un'altra stella del club brasiliano, Thiago Almada, sembra destinata a indossare i colori dell'OL. John Textor, proprietario di entrambi i club, ha deciso dunque di permettere a Luiz Henrique di continuare a crescere "in casa", con un'altra società della famiglia.