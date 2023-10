Un nuovo esordio in Serie A da festeggiare per la Fiorentina

Durante l'estate il classe 2005 Pietro Comuzzo ha lavorato sempre con il gruppo di Italiano, il quale gli ha dato spazio durante le amichevoli della sua Fiorentina.

Però la trasferta di Napoli ha segnato anche un punto di svolta per il giovane difensore viola; negli ultimi minuti del match del Maradona, con i gigliati avanti per 2-1 (quindi con il risultato ancora in bilico), il tecnico gigliato ha deciso di dare fiducia a questo ragazzo che ha fatto quindi il suo esordio in Serie A.

Con Comuzzo dietro, Italiano è passato ad una difesa a cinque per contenere gli ultimi attacchi dal Napoli e per poter ripartire in contropiede.