L’ex portiere viola Emiliano Viviano è intervenuto a Radio Bruno, per proiettarsi su Fiorentina-Betis e commentare la sconfitta viola a Roma all'Olimpico.

‘La Champions più importante della finale di Conference League’

“Mi aspetto una gara per vincere contro il Betis, il risultato dell’andata non deve avere peso. All’andata il Betis mi ha deluso e mi attendo una vittoria, soprattutto dopo il turnover dell’Olimpico. Non mi aspettavo le scelte di Palladino, era un’occasione importante la partita con la Roma, fare risultato a Roma avrebbe potuto dare un’occasione in più per la Champions, ci saranno tanti scontri diretti nelle ultime giornate. Ottenere la Champions è più importante di un’eventuale finale contro una squadra molto difficile come il Chelsea".

‘Kean? Segnasse ad ogni tiro farebbe 80 gol l’anno'

“Non ho visto niente di così difficile nelle parate di Svilar, che è fortissimo e para sempre ciò che c’è da prendere. Bravissimo nell’uscito su Kean, nella ripresa invece la punta viola non ha alzato la testa mettendo troppa foga. Per me Svilar è un potenziale fuoriclasse. Kean si crea tantissime occasioni da solo, è fortissimo, può migliorare sotto porta ma se segnasse ad ogni tiro sarebbe Ronaldo il Fenomeno e farebbe 80 gol l’anno. Fagioli si fa sempre dare palla e rischia sempre la giocata, dà fiducia ai compagni anche se talvolta sbaglia. I giocatori fanno sempre la differenza, l'ex Juventus è stato in calo ma resta sempre un calciatore importante”.