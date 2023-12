Il tecnico dei granata, Ivan Juric, ha parlato dopo il pari casalingo con l'Udinese, affrontando anche il tema della prossima partita del Torino, quando verrà a Firenze a sfidare la Fiorentina:

“Pensiamo già alla Fiorentina”

“Sarebbe stato un peccato perdere, abbiamo dominato dall’inizio alla fine. Volevamo i tre punti, ma sono molto soddisfatto per come la squadra è rimasta in campo. Possiamo già pensare alla prossima".

“Viola in forma splendida”

Poi ha proseguito così: “Ultimamente ci stiamo allenando bene, senza perdere tempo. Quando è così io mi diverto. Stiamo facendo una buona striscia di risultati, ora incontreremo la Fiorentina che abbiamo visto in grandissima forma”.