L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno Toscana: "Il bello di questa classifica è che la Fiorentina, teoricamente, potrebbe ancora pensare al quarto posto perché il Bologna è vicino. Al tempo stesso però devi guardarti dietro, dove c'è un Milan arrembante. E' una situazione particolare, la rincorsa è difficile ma la Fiorentina non deve mollare. Nel bene o nel male, mai come quest'anno i conti vanno fatti alla fine".

“La Fiorentina ha un centrocampo di qualità”

Su Adli: “E' un'arma in più, il suo rientro è importantissimo. Lo abbiamo rimpianto per tanto tempo e la cosa non cambia adesso che Fagioli, Cataldi e Mandragora stanno facendo bene. La Fiorentina ha un centrocampo di grande qualità, se rimangono tutti l'anno prossimo la squadra può partire fin da subito con delle ambizioni importanti”.

“Contro l'Atalanta gli stessi undici della Juve”

Sulla formazione anti Atalanta: “Se stanno tutti bene partirei con lo stesso undici che ha battuto la Juventus. Ci sono poi delle sostituzioni che si possono fare, ad esempio se metti Adli al posto di Cataldi non cambia nulla. Toccherà a Palladino capire quali scelte fare in questa sosta per le Nazionali”.