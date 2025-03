Ventola: "Non ho mai visto un calciatore con la devozione al lavoro di Gosens. La Fiorentina ha fatto un capolavoro"

L'ex attaccante Nicola Ventola, nel corso di una puntata di “Viva El Fùtbol” con Daniele Adani e Antonio Cassano, ha detto la sua sull'esterno della Fiorentina Robin Gosens:

“Io lo adoro, ho una grande ammirazione per lui. Quando è passato all'Inter - continua Ventola - lo guardavo mentre si scaldava e vi giuro che non avevo mai visto un calciatore riscaldarsi con tanta intensità, voglia e serietà, anche quando non partiva titolare. Una devozione al lavoro eccellente, anche se con l'Inter ha giocato pochissimo".

“La Fiorentina ha fatto un capolavoro”

Poi Ventola ha aggiunto: “Dopo l'esperienza brillante all'Atalanta ha incontrato delle difficoltà, ma nelle poche partite giocate all'Inter e in Germania il suo l'ha sempre fatto. Poi è arrivata la Fiorentina, che ha fatto un capolavoro a riportarlo in Italia”.