Il centrocampo che verrà: una certezza di nome Mandragora. Pradè al lavoro per il rinnovo di contratto

Rolando Mandragora sta vivendo un grande periodo di forma. Oltre alla solita fisicità e all'equilibrio, il centrocampista viola è riuscito ad andare a segno per due gare consecutive (contro Pana e Juventus), grazie al suo mancino micidiale.

La maggiore concorrenza di questa stagione poteva mettere Mandragora in serie difficoltà, relegandolo alla panchina; invece il centrocampista azzurro è uscito fuori con prestazioni maiuscole proprio nel momento del bisogno. Secondo La Gazzetta dello Sport proprio il rendimento di quest'ultimo periodo ha convinto Daniele Pradè, che sembra intenzionato a prolungare il contratto di Mandragora (scadenza giugno 2026) di almeno una stagione. Se la trattativa non incontrerà intoppi il centrocampista ex Juventus potrebbe continuare a vestire la maglia viola almeno fino al 2027.