Chi parte e chi resta: Fagioli sempre più viola, Zaniolo e Colpani... Le strategie della Fiorentina per il riscatto dei prestiti

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina passa in rassegna la situazione dei giocatori giunti alla Fiorentina in prestito quest'anno per parlare delle prospettive in vista della prossima stagione.

Fagioli, dopo un inizio non semplicissimo, ha preso in mano le redini del centrocampo viola e non le lascerà facilmente, almeno per un bel po' di tempo. La Fiorentina infatti sembra essere sicura di voler acquistare definitivamente il centrocampista dalla Juventus, anche se non scattassero automaticamente le condizioni per il riscatto obbligatorio (cioè la qualificazione ad una coppa europea). In totale, compresi bonus e il prestito oneroso, la cifra che la Fiorentina sborserà è di 16 milioni, un “regalo” a giudicare dalle prestazioni che Fagioli sta offrendo.

La situazione è assai più complicata per Colpani e Zaniolo. I due esterni non hanno offerto (per ora) le prestazioni sufficienti; la dirigenza gigliata, visto anche l'elevato costo dei loro cartellini, non sembra intenzionata ad esercitare le opzioni di riscatto (l'obbligo scatta in relazione alla presenze, ma per entrambi sembra difficile poterle raggiungere). In dubbio anche il futuro di Adli e Cataldi, entrambi hanno subito qualche infortunio di troppo non riuscendo a dare continuità alle buone prestazioni. Per l'algerino inoltre la presenza di Fagioli potrebbe oscurare le sue qualità, anche se il suo riscatto potrebbe essere agevolato dalla possibile cessione a titolo definitivo al Milan di Sottil.

Nella rosa viola della prossima stagione saranno confermatissimi, oltre a Fagioli, anche Folorunsho e Gosens, il centrocampista sarà riscattato dal Napoli per una cifra intorno agli 8 milioni, mentre il terzino tedesco, che molto probabilmente raggiungerà le presenze per far scattare l'obbligo di riscatto, sarà acquistato dall'Union Berlino per 7 milioni.