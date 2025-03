Grazie Juventus per avercelo (quasi) regalato

L'uomo-simbolo nella vittoria della Fiorentina contro la Juventus, per tanti motivi, non può che essere Nicolò Fagioli.

Tanto da dimostrare

Il centrocampista viola sicuramente in questo match aveva molto da dimostrare. A se stesso in primo luogo, ma soprattutto ad altri, in particolare al suo ex tecnico Thiago Motta e al suo ex direttore tecnico, Cristiano Giuntoli. Sono stati loro due a ‘liquidarlo’ nel corso del mercato invernale, e a decidere di accettare la proposta della Fiorentina.

Un cambiamento che gli ha fatto bene

Un cambiamento che ha fatto evidentemente bene al giocatore che nel corso delle ultime settimane ha realizzato il suo primo gol in viola ad Atene, ha ben figurato (tra i pochi) nella trasferta di Napoli, ha trascinato la squadra (nonostante un errore nel finale) contro il Panathinaikos al ritorno a Firenze ed è stato semplicemente perfetto contro i bianconeri.

Grazie Juve

Grazie Juventus per averci quasi regalato questo giocatore, perché le condizioni d'acquisto, visti i prezzi che girano di questi tempi, sono assolutamente vantaggiose. E in caso di qualificazione in Europa della squadra (qualsiasi competizione europea) il suo riscatto diventerà cosa certa.