VIDEO - Ieri al Franchi, oggi in Olanda. Edoardo Bove al fianco di un amico tennista

C'è anche Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, tra gli spettatori a Rotterdam dei sedicesimo di finale del torneo ATP 500 olandese. Il giocatore viola, dopo essere stato ieri al Franchi al fianco dei compagni per assistere alla vittoria contro il Genoa, oggi è volato nei paesi bassi per supportare l'amico Flavio Cobolli, grande tifoso della Roma e tennista numero 35 del ranking ATP, nel match contro il numero 21 Hurkacz. Per gli appassionati: primo set al polacco per 6-3.

Questo il video di Sky Sport: