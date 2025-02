La Fiorentina sta lavorando alla cessione di Richardson, ma gli interessamenti arrivano solo dall'estero. Smentite per Bondo, il Marsiglia con Fagioli...

Si muove il mercato intorno al centrocampo della Fiorentina. Come riporta Radio Bruno, la società viola sta lavorando con l'agente di Richardson per una possibile cessione del giocatore, che chiede di giocare di più. Su di lui c'è lo Stoccarda ma anche lo stesso Marsiglia, che segue da vicino anche Fagioli.

Occhio però alla pista Bennacer per il club francese, che potrebbe così mollare una delle due piste precedenti. Per Richardson, se sarà cessione all'estero, servirà un titolo definitivo avendo la Fiorentina finito gli slot per i prestiti all'estero.

Intanto l'agente di Warren Bondo ha negato contatti con la Fiorentina per il suo assistito, centrocampista del Monza.