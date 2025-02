Il Marsiglia tenta il sorpasso sulla Fiorentina per Fagioli e propone la formula che potrebbe accontentare la Juventus. Le ultime

Come riporta Sky Sport, ci sono aggiornamenti sulla vicenda Nicolò Fagioli, centrocampista in uscita dalla Juventus seguito dalla Fiorentina e dal Marsiglia. Nelle ultime ore il club francese ha fatto un rilancio per il giocatore, proponendo un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni legate al numero di presenze e alla qualificazione alla prossima Champions League. La società viola è invece ancora ferma alla proposta di prestito con diritto di riscatto.

Il Marsiglia è quindi avanti, perché la Juventus è orientata ad accettare un'offerta con l'obbligo di riscatto, ma bisognerà anche vedere quale sarà la volontà del giocatore e che tipo di rilancio farà la Fiorentina.