E De Gea non potrà affrontare il suo "erede" ad Old Trafford. L'ex Inter non ce la fa

Fra poco più di una settimana, la Fiorentina scenderà in campo per un'amichevole di lusso. Il prossimo sabato, il 9 agosto, alle 13:45 i Viola di Pioli saranno ospiti del Manchester United. Ma l'ex club di De Gea non potrà contare su una pedina molto discussa dalle parti di Old Trafford.

De Gea non affronterà il suo “erede”

André Onana, portiere camerunense che di fatto ha ereditato lo scettro di De Gea, ha una remota possibilità di tornare in campo per l'ultima amichevole pre-campionato dei Red Devils contro la Fiorentina. L'estremo difensore non giocherà nella tournée negli Stati Uniti a causa di un infortunio al bicipite femorale in allenamento.

La Fiorentina sarà l'ultima amichevole per i Red Devils

Il tecnico dello United, Ruben Amorim, può comunque sorridere. L'ex Inter dovrebbe tornare a disposizione per la gara inaugurale di Premier League in casa contro l'Arsenal. Nel frattempo, il test con la Fiorentina potrà dare qualche indicazione sulle ambizioni del Manchester dopo una stagione fallimentare.