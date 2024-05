Niente da fare per la Fiorentina di De La Fuente, la Juventus vince ancora al Viola Park

Pochi minuti fa si è conclusa la penultima sfida della Poule Scudetto del Campionato Femminile della Fiorentina: questo pomeriggio le ragazze di De La Fuente ospitavano al Viola Park le acerrime rivali della Juventus. Nonostante la sfida contasse poco in termini di classifica, con entrambe le squadre matematicamente qualificate alla prossima Champions League, la partita è stata tutto sommata all'altezza delle previsioni.

Alla Juve basta un gol per tempo: 0-2 il risultato finale

Al termine di novanta minuti tutto sommato equilibrati, a portarsi a casa i tre punti sono le bianconere: il risultato finale è 0-2 per le ragazze di Joe Montemurro. Per le ospiti sono bastati un gol per tempo. Nella prima frazione di gara a pochi minuti dall'intervallo è Cantore a sbloccare la sfida, nella ripresa chiude la sfida Bonansea all'87'.