Harroui: "Dobbiamo migliorare la fase difensiva, ma siamo forti. Con la Roma un sogno, ma la testa è già alla Fiorentina"

Autore del gol decisivo contro la Roma, il centrocampista dell'Hellas Verona Abdou Harroui ha parlato all'Arena in vista del match di domenica con la Fiorentina: “Il trofeo di migliore in campo l'ho esposto subito in casa, al rientro dall'infortunio vincerlo è stata una grande soddisfazione. La testa però adesso è già alla Fiorentina, per me come per tutti i miei compagni”.

“Dobbiamo migliorare la fase difensiva”

Poi ha aggiunto: “In fase difensiva sicuramente dobbiamo migliorare, però in attacco e secondo me anche a centrocampo abbiamo grandi potenzialità. La vittoria con la Roma ci aiuterà a crescere ancora per dare nuove soddisfazioni ai nostri tifosi”.