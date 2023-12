Mina: "Ottimo lavoro di squadra, grazie a tutti per il sostegno". Un giocatore che può tornare utile... ma senza strane fantasie

Sul gol del Genk è apparso in ritardo un po' come tutta la linea difensiva. Per il resto, Yerry Mina ha giocato un'onesta partita rivelandosi fondamentale in alcuni fattori per la Fiorentina. Tra questi indubbiamente il gioco aereo, sia in fase difensiva che in fase offensiva, come dimostra il suo stacco che ha propiziato la rete di Martinez Quarta.

Mina resta ben lontano dalla migliore condizione e dal potersi considerare una vera e propria risorsa per la Fiorentina, ma ci saranno senz'altro partite in cui potrà tornare utile. Intanto, il giocatore ha celebrato su Instagram la serata di ieri: “Tre punti davanti alla nostra gente - ha scritto - che ci qualificano alla fase successiva. Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra, grazie a Dio e a tutti voi per il sostegno”.