Il procuratore Giocondo Martorelli, che spesso si trova a vivere la realtà della Fiorentina, intervistato da News.Superscommesse.it, ha espresso la propria ‘visione’ della crisi che sta vivendo la squadra viola.

“Ci sono problemi…”

“Prima di Verona si parlava quasi di ultimatum per l’allenatore - ha detto -ma perché c’è un qualcosa che va oltre i risultati. Guardando la classifica, infatti, propenderei per un no all’esonero, ma se ci sono altri problemi che noi non conosciamo e che i dirigenti avranno evidenziato nelle sedi opportune, allora questo divorzio può ancora verificarsi”.

“Senza identità e con poca qualità”

E inoltre: “Nell’ultimo mese, certo, la Fiorentina ha fatto male, ha giocato sotto ritmo, non mostrando nessuna identità di gioco ed offrendo poca qualità. Questa situazione negativa va evidenziata a prescindere dai risultati”.