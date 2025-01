Fagioli piace, ma la Juventus chiede tanto. E per lui si apre anche la pista araba

Tra i papabili nomi per il prossimo colpo a centrocampo della Fiorentina c'è anche quello di Nicolò Fagioli, di proprietà della Juventus. In Italia lo seguono diverse squadre, ma il club bianconero sembra essere disposto a sedersi al tavolo delle trattative solo per un offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, a queste cifre difficile trovare squadre interessate di Serie A, mentre rimarrebbe aperta la strada che porta ai campionati arabi.