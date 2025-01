Francesco Casini, capogruppo di Italia Viva a Palazzo Vecchio, ha parlato sul tema Franchi in consiglio comunale, annunciando il mutuo da 10 milioni presente nell'ultimo bilancio di previsione approvato. Queste le sue parole:

“Oggi giungiamo con ritardo all'approvazione di questo bilancio di previsione. Speriamo che questo ritardo non si ripeta in futuro. Milano, Roma e Bologna lo hanno approvato a dicembre. E' un documento però che manca di visione futura, quale Firenze ci immaginiamo tra 5 anni? Sembra che sia distante anche dai punti programmatici di mandato. La grande novità di questo bilancio sono i mutui per finanziare i nuovi investimenti. Ci andiamo a indebitare per 28 milioni per la tramvia per Bagno a Ripoli, il che per il servizio va bene.

La novità però sono i 10 milioni e mezzo per il generico stadio comunale e impianti sportivi che ritroviamo nel piano investimenti 4,64 milioni per il progetto di riqualificazione Nervi nel 2025, 3,3 milioni per quanto riguarda il 2026. Quindi un mutuo da 10 milioni per rifare il Franchi. Oltre alla montagna di soldi pubblici per uno stadio di Serie A, c'era un privato che era pronto a farlo con i soldi propri. Questi soldi vengono sottratti a scuole, edilizia popolare, rigenerazione e altri impianti sportivi che ne hanno bisogno. Questo è contrario a ogni concetto di sinistra. Per noi è una cosa che non esiste. Ci viene detto che si stanno facendo buone cose, ma ancora c'è troppa poca innovazione e coraggio. Bastava davvero poco di più per fare meglio”.