E' tempo di sorteggi in Europa. Tra pochi minuti inizierà quello relativo alla Champions League, poi toccherà all'Europa League alle 13, e un'ora dopo alla Conference League. Solo quattro le squadre italiane nell'urna: Inter unica superstite in Champions, con Juventus, Atalanta, Milan e Bologna eliminate, Lazio e Roma in Europa League e Fiorentina per la Conference.

La rimonta spagnola

Demoni dall'Olanda e dal Belgio per le italiane, che con le tante eliminazioni si sono viste superare nel ranking UEFA dalla Spagna. A fine gennaio l’Italia era seconda, poi ha visto ridurre il proprio vantaggio in modo progressivo. Dopo il penultimo turno della fase campionato, la Serie A aveva 1,259 punti in più della Liga. Al termine delle gare d’andata dei playoff c’è stato il sorpasso spagnolo (+0,348) e ieri si è verificato un ulteriore allungo a +0,9.

Occhio al sorteggio

L’Italia tenterà la rimonta con le quattro compagini rimaste, continuando però a dividere per otto (le squadre inizialmente qualificate). Le spagnole sono ancora sei e dividono il loro bottino per sette. La Spagna ne ha promosse tre su tre agli ottavi: Real Madrid, Real Sociedad e Betis. Per il controsorpasso servirà dunque una vera impresa e il quinto posto in Champions potrebbe essere utopia. Occhio al sorteggio con il possibile derby di Roma in Europa League: la stracittadina romana significherebbe un'italiana sicura ai quarti ma un'altra sicura eliminata. Probabilmente la mazzata finale a una rincorsa italiana ormai molto zoppa. Lo scrive il Corriere dello Sport.