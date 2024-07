Thorstvedt in dirittura d'arrivo, ma entro due settimane la Fiorentina vuole chiudere anche per un altro rinforzo in mediana

Il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt sembra ormai sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Entro pochi giorni il giocatore potrebbe infatti accasarsi in viola e prendere parte al ritiro della squadra.

La priorità a centrocampo si chiama Thorstvedt

La Nazione riferisce che ancora manca l'accordo tra i club, ma il giocatore che attende solo il via libera per potersi unire al gruppo di Palladino. L'affare si potrebbe chiudere tra i 7 e 8 milioni di euro, nonostante ancora l'intesa tra le due società per il polivalente centrocampista non ci sia ancora.

Tutto in due settimane

Sempre secondo il quotidiano, entro la fine della prossima settimana dovrà arrivare un altro giocatore, che potrebbe essere Vrancks del Wolfsburg. E i dirigenti viola si sono dati anche un termine per il primo colpo, ovvero la fine della prossima settimana,