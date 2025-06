Pazzini: "Sorpreso dall'addio di Palladino, Firenze ora ha bisogno di un allenatore importante. Kean? Gli consiglio di restare"

Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina ed Sampdoria Giampaolo Pazzini era presente al Viola Park per il quadrangolare di beneficienza "Careggi gioca in viola", ed ha avuto modo di parlare di alcuni temi di casa viola. Dall'addio di Palladino al futuro di Moise Kean, questo quanto riportato da Tuttomercatoweb..

“Credo che mai come questa stagione ci sarà un cambio di così tante panchine, alcune anche molto importanti. Resto molto curioso di vedere cosa potrà succedere. Devo dire che sinceramente non mi aspettavo l'addio di Palladino, soprattuto con queste tempistiche. Sono convinto che Firenze mai come ora abbia bisogno di un allenatore importante e credo che Pioli, tra i nomi fatti ultimamente, possa essere un nome di livello”.

“L'Inter è alla fine di un ciclo, ma non so cosa possa succedere con Chivu”

Qualche parla anche sull’Inter ed il caos che stanno vivendo i nerazzurri dopo l’addio di Inzaghi: “Sto seguendo anche io come voi, penso che possa essere finito un ciclo. Le strade hanno preso delle direzioni differenti, non so cosa possa succedere. Chivu ha fatto benissimo a Parma, vediamo”.

“Kean sta bene a Firenze, deve restare anche il prossimo anno"

Ha poi concluso parlando di Moise Kean: “Quest’anno ha fatto una stagione straordinaria. Ricordo bene che il primo anno in Serie A lo fece con me all'Hellas Verona, e devo dire che è cresciuto molto: ha raggiunto livelli incredibili, e penso che possa avere ancora margini di miglioramento. Qui a Firenze ha trovato un ambiente ideale e fantastico per lui, per questo gli consiglierei senza dubbio di restare ancora”.