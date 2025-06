Questo pomeriggio su SkySport hanno cercato di fare il punto sul domino delle panchine in Serie A, e come era ipotizzabile si è parlato anche di Fiorentina e di Raffaele Palladino. Queste le considerazioni fatte da Giancarlo Padovan in relazione al futuro delle panchine di Fiorentina e Inter.

"Chi potrebbe essere il prossimo allenatore dell'Inter? Un nome che mi viene in mente è Palladino, che rappresentava il profilo ideale. La sua esperienza in Serie A, unita all’incarico in una squadra di medio-quello come la Fiorentina, lo rendeva una scelta valida. Ha ottenuto risultati notevoli, migliorando in termini di punti rispetto a tutti gli altri, inclusi Italiano e compagnia. È vero che Italiano ha raggiunto la finale di Conference, mentre Palladino no, ma non ho mai compreso il trattamento poco rispettoso che gli è stato riservato a Firenze. Ho invece capito perché ha deciso di lasciare: non tollerava più quella situazione e l’ambiente circostante. Probabilmente, dietro le sue dimissioni, c'era l'interesse di un'altra squadra, sebbene non fosse l’Inter. Personalmente, avrei visto bene Palladino come allenatore dell'Inter, mentre Chivu non mi convince, in quanto manca di esperienza”.

“Panchina Inter? Ecco perchè Palladino è meglio di Chivu”

Ha anche aggiunto: “Essere un ex giocatore dell'Inter non è sufficiente; basti pensare a Conte, che pur essendo juventino ha avuto successo sia al Napoli che all'Inter. Palladino è un tecnico abituato a giocare per vincere anche in trasferta, mentre Chivu si è trovato a dover salvare una squadra che, a dire il vero, non era messa così male. Potrebbe essere che l’Atalanta abbia suscitato in Palladino il desiderio di dimettersi dalla Fiorentina, visto che non si lascia un club scontenti senza un motivo valido. In confronto a Motta, che ha fallito alla Juve, e a Juric, con cui ci sono stati dei contrasti in sede di mercato che hanno portato alla separazione, Palladino si è dimostrato capace a Firenze. Ha lavorato bene e, a quanto pare, ci sono club interessati a lui, che non includono l’Inter, quindi ha fatto bene a prendersi del tempo per valutare le sue opzioni, piuttosto che scegliere tra chi ha avuto insuccessi, come chi ha fallito alla Roma o al Southampton".

“La Fiorentina è in difficolta, la dirigenza dovrebbe rivedere le proprie strategie. Pioli..”

Ha poi concluso parlando del futuro allenatore della Fiorentina: “Per quanto riguarda Pioli, la Fiorentina si trova in difficoltà nella ricerca di un nuovo allenatore ed è senza guida da oltre dieci giorni, senza avere ancora idee chiare. Questo evidenzia come la dirigenza dovrebbe rivedere le proprie strategie, invece di pensare di impartire lezioni agli altri. Pioli può adattarsi a diverse situazioni, ma personalmente non apprezzo gli allenatori che non hanno uno stile distintivo e che tendono a lasciare poco dietro di sé. Ha conquistato solo un campionato con le giovanili del Bologna e uno con il Milan, e per lui tornare a Firenze rappresenterebbe una rivincita, essendo andato via in modo poco positivo. Anche in quel frangente, la gestione non fu all’altezza, ma la situazione era differente. Tornare in Italia è un richiamo irresistibile; i soldi giocano un ruolo importante, ma c’è anche la passione per il calcio di alto livello".