A Lady Radio ha parlato l'ex viola Stefano Carobbi, che ha spaziato dalla sfida di oggi tra Fiorentina e Udinese al possibile futuro della panchina gigliata.

‘Non bisogna perdere ad Udine’

“La Fiorentina ha un’occasione importante oggi, ma è fondamentale non perdere per scavalcare in classifica delle dirette concorrenti, in vista di Lecce-Cremonese del prossimo turno. La Fiorentina sfiderà il Parma, e tra Udine e la sfida coi ducali potrà tirarsi un po’ fuori dalle sabbie mobili. Anche un punto dà morale quando sei nelle zone pericolose della classifica”.

“Conferma di Vanoli se si salvasse e vincesse la Conference League? Se si vuole cambiare allenatore bisogna trovarlo migliore… ed in giro non è che ci siano grossi allenatori. Si fanno tanti nomi che poi falliscono in altre squadre: serve un tecnico migliore ma che abbia esperienza. Al futuro di Vanoli però penseremo più avanti".

'A destra dico Fortini'

"Chi sulla fascia destra al posto di Dodô? Se si sceglie Comuzzo si dà modo all'Udinese di pensare che si vuole fare una partita difensiva, perché non è un fluidificante. Può fare quel ruolo ma senza spingere. Con Fortini invece il messaggio sarebbe diverso, è un terzino che ha corsa e attacca… e ricordiamoci che se Gasperini si è mosso per averlo un motivo c'è, ha nelle corde ancora molte cose da far vedere.