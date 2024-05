La Fiorentina fa un passettino con il Napoli e ammicca alla Conference, occhio al Torino. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il duello per l'ottavo posto che vale la Conference si arricchirà di ulteriori tappe perché con il 2-2 del Franchi di stasera, la Fiorentina non ha raggiunto matematicamente l'ultimo slot per l'Europa (tramite campionato). La squadra viola resta a +2 sui partenopei, con una gara ancora da recuperare. Attenzione al Torino che potrebbe risalire subito alle spalle dei viola.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 92, Milan 74, Bologna 67, Juventus 67, Atalanta* 63, Roma 60, Lazio 59, Fiorentina* 54, Napoli 52, Torino 50, Genoa 46, Monza 45, Lecce 37, Verona 34, Cagliari 33, Udinese 33, Empoli 32, Frosinone 32, Sassuolo 29, Salernitana 16.

* = una partita da recuperare.