Il futuro dell'ex viola Chiesa sarà ancora in Serie A e oscilla tra due big. Ma la Juventus conferma: è fuori dal progetto

Il giocatore ex Fiorentina Federico Chiesa è destinato a proseguire la sua carriera in Serie A, ma non alla Juventus. Per l'ex viola sono giorni complicati, ben lontani dal suo attuale club. E la situazione non sembra cambiare più di tanto.

Il futuro di Chiesa oscilla tra la Roma, che dovrà prima conoscere definitivamente il futuro di Dybala e poi in caso muoversi per l'italiano, e la clamorosa suggestione Inter. Sicuramente, non la Juventus. Thiago Motta in conferenza stampa è stato chiarissimo: “Non è cambiato niente, ero già stato chiaro. Ne ho parlato internamente per il rispetto verso il giocatore”.