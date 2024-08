McKennie è ancora nei piani della Juventus? Thiago Motta: "Per noi è un giocatore utile e funzionale"

Il mercato della Fiorentina prosegue con il rebus Nico Gonzalez, in procinto di passare alla Juventus da settimane ma con ancora qualche dubbio da sciogliere sulla trattativa. Tra le ipotesi sulle contropartite, c'è anche quella del centrocampista americano Weston McKennie, che sembrava fuori dai piani di Motta. Ma le cose potrebbero essere cambiate.

“McKennie funzionale per le nostre esigenze”

Alla vigilia di Juventus-Como, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa citando anche McKennie: “Per noi è un giocatore utile, direi funzionale per le nostre esigenze. Siamo pronti per la partita di domani, la squadra sta bene”. E intanto si fa viva anche l'ipotesi rinnovo con la Juventus per l'americano.