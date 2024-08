McKennie cambia tutto: Verso un clamoroso reintegro in rosa. E per la Fiorentina...

Weston McKennie potrebbe essere tolto dal mercato da parte della Juventus. Il centrocampista texano, stando a quanto riportato da Gazzetta.it, ha parlato con Thiago Motta, mostrando disponibilità a rivedere la propria posizione di fronte al club, tanto che ora si parla di un clamoroso reintegro in rosa, con buone possibilità per lui di rimanere in bianconero e con tanto di rinnovo del contratto.

Discorso contrattuale

La situazione tra le parti si era deteriorata nettamente nella primavera scorsa quando aveva chiesto 4 milioni di euro per il rinnovo a fronte dei 2,5 che prende attualmente.

Si chiude possibilità di passare alla Fiorentina?

In questo contesto la Juve non sarebbe più disponibile a trattarlo con qualcuno, compresa la Fiorentina. Il suo nome era rimbalzato, anche di recente, come operazione da fare a margine di quella del passaggio di Gonzalez in bianconero.