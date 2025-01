Un regalo da Champions o grazie alla Champions? E Dodô diventa il miglior alleato di Pradè in un'operazione molto complessa

Un regalo da Champions o grazie alla Champions? Ci sono due diversi modi di vedere l'operazione Luiz Henrique-Fiorentina che è divenuta di attualità tra fine 2024 e inizio 2025.

Trenta milioni

L'attaccante del Botafogo costa e nemmeno poco, soprattutto se si pensa alle casse del club viola. Trenta milioni di euro tondi, tondi è quello che chiede il club brasiliano, ovvero una cifra mai sborsata per alcun calciatore da queste parti. Offerte più basse, almeno per il momento, non vengono prese in considerazione.

Con la Champions…

Con una richiesta del genere è difficile pensare che possa arrivare a gennaio per aiutare la squadra ad inseguire il sogno Champions. Più probabile invece pensare a lui come rinforzo (e che rinforzo) nel caso che la formazione di Palladino riesca a raggiungere questo obiettivo (al limite anche l'approdo all'Europa League) che ad inizio stagione pensavamo fosse fantascientifico.

L'alleato di Pradè

Nel frattempo il direttore sportivo Pradè si è trovato un grande ‘alleato’ interno, ovvero quel Dodô che marca da vicino il giocatore scrivendogli più e più volte sui social. Un pressing che ha dato la stura anche a tante altre congetture.