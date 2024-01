Sulle colonne de La Repubblica edizione Firenze, si legge della possibile proroga chiesta da Nardella al Governo con il posticipo del termine dei lavori per il Franchi, con il conseguente slittamento anche dell'utilizzo dei fondi per il PNRR.

Pesano le difficoltà sul restyling sulla scelta della Meloni

Il quotidiano sottolinea come sia difficile che il Presidente Meloni accetti la richiesta, anche perché si sa, a Firenze il tema stadio è pesante in vista delle prossime elezioni comunali e, dal punto di vista strategico, le difficoltà sul restyling pesano in casa PD fiorentino.

La Fiorentina vuole restare al Franchi

Nel mezzo, però, c'è anche la Fiorentina, che ha chiesto di rimanere al Franchi durante i lavori e sotto questo aspetto il Governo potrebbe avere qualche motivo in più per agire verso la proroga. Negli scorsi giorni c'è stato anche un incontro tra il dg Barone e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Si va verso il no. Sempre se tecnicamente possibile, nel caso di un ipotetico sì da Roma, si verrebbe a creare un precedente non da poco sulle scadenze.