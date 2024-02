UFFICIALE: Il Sassuolo esonera Dionisi. Un ex viola prende momentaneamente il suo posto

Salta un'altra panchina in Serie A: Alessio Dionisi non è più l'allenatore del Sassuolo. Fatale al tecnico la sconfitta in extremis contro l'Empoli, che mette i neroverdi nei guai. La società ha quindi optato per l'esonero, affidando la panchina all'ex calciatore e allenatore della Primavera della Fiorentina Emiliano Bigica.

Ecco il comunicato: “L’US Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica”.