Macia può tornare alla Fiorentina? Intanto lo Spezia individua il suo sostituto

Eduardo Macia può diventare il nuovo direttore sportivo della Fiorentina? Un ritorno di cui si è già ampiamente parlato nelle scorse settimane, ancora rimasto ipotesi. Non si può dire altrettanto per il fatto che lo spagnolo lascerà lo Spezia, quasi certo.

Lo Spezia, intanto, cerca sostituti

Come riporta Calciospezia.it, chi è sicuro di lasciare l'area tecnica dello Spezia è Melissano, in scadenza e nelle mire del Genoa, ma anche Macia è candidato a salutare la piazza. Tra i motivi ci sarebbe proprio l'interesse della Fiorentina. E un possibile sostituto sarebbe Roberto Gemmi, in scadenza col Cosenza.