Non basta l'impresa dell'andata: finisce qui la Champions League della Lazio. Il Bayern Monaco non perdona

Si sono da poco concluse le due partite di ritorno degli ottavi di finale di questa serata di Champions League.

Alla Lazio di Maurizio Sarri non è bastata l'impresa all'andata, vincendo all'Olimpico con gol di Immobile: il Bayern Monaco non perdona i biancocelesti con un secco 3-0.

Amaro in bocca per la Lazio

Eppure, prima dell'iniziale vantaggio bavarese, la Lazio si mangia le mani per una gigantesca occasione sulla testa di Immobile, che mette incredibilmente a lato. Kane pareggia il conto totale, poi Muller raddoppia in chiusura di primo tempo correggendo in rete un bellissimo tiro al volo da fuori area di De Ligt. Nella ripresa il Bayern addormenta la partita e chiude i conti con doppietta dell'attaccante inglese.

Finisce qui, dunque, l'avventura europea della Lazio di Sarri. In Champions League le italiane restano Inter e Napoli.

L'altro match, Real Sociedad-PSG, è finito 0-2 con il passaggio dei francesi ai quarti. Doppietta del solito Mbappe.