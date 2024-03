Caos arbitrale, Lotito avrebbe pensato alla ripetizione di Lazio-Milan. Il patron biancoceleste pronto a denunciare

Non si placa la rabbia del presidente della Lazio, Claudio Lotito, che dopo le dichiarazioni nel post partita di Lazio-Milan, avrebbe pensato anche alla richiesta di ripetizione del match.

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport infatti, nei giorni scorsi il patron biancoceleste si sarebbe confrontato con l’avvocato Gentile per capire se ci fossero le condizioni per chiedere la ripetizione della partita per ‘errore tecnico‘ in particolare per la mancata concessione del rigore per il contatto tra Maignan e Castellanos.

Una volta compreso che le condizioni non sussistono, Lotito non si sarebbe comunque arreso e ora starebbe studiando una denuncia contro ignoti, ovvero una sorta di escamotage per aggirare la clausola compromissoria (che impone a club, dirigenti e calciatori tesserati alla FIGC di ricorrere agli organi della giustizia sportiva e non alla magistratura).