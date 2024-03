Sulle pagine di Tuttosport si legge il commento dell'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese sulla direzione di gara di Marchetti in occasione di Torino-Fiorentina. Queste le sue parole: "Non ravvisa dal campo la spinta a due braccia di Duvan Zapata su Milenkovic nell’azione del gol del colombiano. Richiamato dal Var Sozza all’On Field Review, annullerà giustamente. L’obiettivo dell’attaccante non è il pallone, ma impedire all’avversario di colpirlo (effettivamente il difensore serbo non ci riuscirà). L’intervento è funzionale e irregolare: giusto l’annullamento della rete.

Per quanto riguarda l’espulsione di Samuele Ricci, il direttore di gara sbaglia il timing dell’intervento: sembra non voler ammonire Arthur, Ricci protesta, estrae il secondo giallo e solo dopo l’espulsione ammonisce Arthur, quasi a rimediare, ma probabilmente non ci sarebbe stata la protesta di Ricci se l’ordine dei gialli fosse stato corretto".