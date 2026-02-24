L'Italia Under 16 di Pasqual si aggrappa al solito bomber Croci. L'attaccante viola a segno in Nazionale - VIDEO
Credits Foto: sito FIGC
Questo pomeriggio si è giocata la prima amichevole delle due in programma tra Italia e Belgio U16.
La partita
Al Riano Athletic Center gli azzurrini dell'ex capitano viola Manuel Pasqual l'Italia incassa il gol dell’1-0 avversario, firmato al 17’ dall’attaccante del Club Brugge, Matteo Soria. Ma al 25’ arriva il gol del fantasista della Fiorentina Federico Croci, che segna con una bella punizione dal limite dell'area. Buona partita per il viola, sostituito intorno all'80esimo. Finisce 1-1.
Il video
Al minuto 0.27 il gol di Croci.
💬 Commenti