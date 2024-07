La formazione della Fiorentina: esordio assoluto per Kean, in attacco insieme a Brekalo. Dodo e Biraghi adattati da Palladino

E' stata comunicata da pochi minuti la formazione ufficiale della Fiorentina per la seconda amichevole del ritiro di Bagno a Ripoli. Contro la Reggiana, match che potrete seguire sul nostro sito, vedremo Terracciano in porta e una linea a tre composta da Ranieri, Dodo e Biraghi. A centrocampo, Bianco e Mandragora, con Parisi e Kayode larghi sugli esterni.

Kean dal primo minuto

In attacco, esordio assoluto per Moise Kean che non aveva preso parte al test match contro la Primavera. Insieme a lui abbiamo Brekalo e Sottil (il modulo dovrebbe essere un 3-4-2-1). A seguire le scelte di mister Palladino:

Dodo e Biraghi adattati

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Dodo, Ranieri, Biraghi; Kayode, Mandragora, Bianco, Parisi; Brekalo, Sottil; Kean. All.: Palladino.