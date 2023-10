"Italiano come Spalletti. Vincenzo bravo ma deve lasciare a noi tifosi della Fiorentina il gusto di ragionare come al bar"

Decano degli allenatori, ma anche grande tifoso della Fiorentina, Renzo Ulivieri, sul Corriere Fiorentino è stato chiamato ad esprimersi su Vincenzo Italiano, tecnico che sta dando un'anima importante alla propria squadra.

Il pensiero di Ulivieri

“Non doveva rispondere a determinate critiche e nemmeno è cresciuto, è semplicemente l'evoluzione di tutti gli allenatori. Anche Spalletti sta crescendo con l'età, perché gli allenatori non possono fermarsi mai, devono sempre sapersi adeguare ai tempi. E poi italiano è sempre stato tra i più apprezzati non è una scoperta di questa stagione”.

La normalità delle critiche a Firenze e dintorni

Eppure anche Italiano non è stato esente da critiche: “Io parlo da tifoso viola - continua Uliveri - è normale che sia così, tolta la sana polemica, la mattina non si andrebbe nemmeno al bar a parlare di calcio con la scusa di far colazione”.