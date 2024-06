Nico Gonzalez corre verso la Copa America: sarà titolare stanotte contro Guatemala. Mentre Martinez Quarta...

Ultimo impegno pre Copa America per due viola

Stanotte l'Argentina scenderà in campo contro il Guatemala in un'amichevole pre Copa America. Dal paese sudamericano giungono buone notizie soprattutto per Nico Gonzalez, tra i convocati per la sfida.

Gonzalez pronto a partire dal primo minuto

Secondo quanto riporta il giornalista di TycSport Gaston Edul, il numero 10 della Fiorentina sarà titolare nell'amichevole che si disputerà tra poche ore al FedExField di Landover, nel Maryland. Da valutare, invece, il ruolo di Martinez Quarta.